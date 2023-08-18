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19:39, 18 августа 2023Ценности

Рэпер Дрейк подарил фанатке на концерте сумку почти за 3 миллиона рублей

Фото: Jonathan Short / Invision / AP

Канадский рэпер и продюсер Дрейк преподнес фанатке роскошный презент люксового бренда. Об этом сообщает Page Six.

36-летний исполнитель во время концерта в Лос-Анджелесе вышел на сцену с сумкой Hermes Birkin розового цвета. На размещенных с выступления кадрах видно, как знаменитость подарил упомянутое изделие поклоннице, которая стояла в первом ряду фан-зоны. «Дрейк не жадный. Убедитесь, чтобы охрана помогла ей выйти», — сказал он в видео.

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Известно, что стоимость данной модели сумки Birkin на ресейл-платформах достигает 30 тысяч долларов (почти 3 миллиона рублей).

В декабре 2022 года Дрейк заказал колье из бриллиантовых колец для несостоявшихся помолвок. В описании под размещенным видео ювелирный мастер отметила, что данное заказанное изделие состоит из 42 обручальных колец с бриллиантами общим весом 351,38 карата, обрамленными в 18-каратное белое золото.

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    Карина Черных
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