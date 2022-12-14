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09:55, 14 декабря 2022Ценности

Дрейк заказал колье из бриллиантовых колец для несостоявшихся помолвок

Рэпер Дрейк сделал себе колье из 42 колец для несостоявшихся помолвок

Фото: @alexmoss

Канадский рэпер, продюсер и актер Дрейк сделал себе колье из колец для несостоявшихся помолвок. Соответствующие кадры украшения появились на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) дизайнера Алексы Мосс.

В описании под размещенным видео ювелирный мастер отметила, что данное заказанное изделие состоит из 42 обручальных колец с бриллиантами общим весом 351,38 карата, обрамленных в 18-каратное белое золото. «Ожерелье создавалось 14 месяцев. Каждый бриллиант был отобран вручную», — рассказала она.

При этом дизайнер не уточнила, каким женщинам должны были принадлежать кольца. Известно, что артист состоял в отношениях с моделями Тайрой Бэнкс и Джулией Фокс, а также с певицей Рианной.

В ноябре издательский дом Conde Nast подал в суд на американских рэперов Дрейка и 21 Savage за использование фейковой обложки журнала в качестве промо их новых треков. Музыканты представили журналы, являющиеся копиями указанного издания, чтобы прорекламировать свой альбом Her Loss. Помимо появившейся обложки со словом Vogue, на одном из разворотов была напечатана поддельная фотография Дрейка вместе с главным редактором издания Анной Винтур.

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Мария Винар
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