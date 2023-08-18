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17:16, 18 августа 2023Россия

Украинский БПЛА атаковал комбинат по переработке зерна в российском регионе

Shot: украинский дрон атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон сбросил боеприпас на предприятие на территории поселка Теткино в двух километрах от российско-украинской границы.

Несмотря на то, что взрывное устройство сдетонировало, никто не пострадал. Разрушений нет.

18 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Рыльском районе области российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Установленное на беспилотнике взрывное устройство не сдетонировало.

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    Алан Босиков
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