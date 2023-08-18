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15:10, 18 августа 2023Россия

В Курской области российские бойцы посадили украинский дрон-камикадзе

Курский губернатор Старовойт сообщил о посаженном украинском дроне-камикадзе

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Российские военнослужащие посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе», — сказал глава области, отметив, что груз не успел сдетонировать.

Старовойт поблагодарил военнослужащих, которые охраняют рубежи России, а также обеспечивают безопасность жителей Курской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины весь день обстреливали Глушковский район Курской области. По словам губернатора, в результате атаки было нарушено электроснабжение в селе Волфино. Старовойт уточнил, что местных жителей подключили по временной схеме от дизель-генератора.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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