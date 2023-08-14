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19:05, 14 августа 2023Россия

Приграничный российский регион весь день обстреливали со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт: ВСУ весь день обстреливали Глушковский район

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) весь день обстреливали Глушковский район Курской области. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Прилеты зафиксированы в Теткино, Алексевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены», — написал он.

По словам губернатора, в результате атаки было нарушено электроснабжение в селе Волфино. Старовойт уточнил, что местных жителей подключили по временной схеме от дизель-генератора. Работы по восстановлению электричества продолжат завтра.

Днем ранее, 13 августа, со стороны Украины обстреляли село Волфино Глушковского района. Было зафиксировано десять прилетов.

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    Евгения Куликова
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