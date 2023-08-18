В России от удара ножом в драке погиб аспирант из Габона

В Екатеринбурге от удара ножом в драке погиб аспирант УрФУ из Габона

В Екатеринбурге 32-летний аспирант Уральского Федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили погиб от удара ножом в пьяной драке. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ведется расследование преступления.

Драка с участием иностранца произошла утром 17 августа на улице Малышева. Источник указал, что он был в состоянии алкогольного опьянения и получил ножевое ранение, которое оказалось смертельным.

В вузе отказались комментировать происшествие, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.