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22:42, 18 августа 2023Забота о себе

Бывшую девушку Джоны Хилла обвинили в его экстремальном похудении

Друзья актера Джоны Хилла заявили, что он может худеть из-за бывшей девушки
Jonah Hill &amp; Sarah Brady

Jonah Hill & Sarah Brady. Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Друзья 39-летнего американского актера Джоны Хилла обеспокоены, что он может снова худеть из-за эмоционального абьюза, которому его публично подвергла бывшая девушка — серферша Сара Брейди. Об этом сообщает RadarOnline.

Близкие Хилла обвинили Брейди в том, что ее поведение стало триггером для Хилла, который и раньше страдал от панических атак, худел на 50 килограммов, а в 2023 году продемонстрировал экстремальное похудение еще на 18 килограммов. «Джоне пришлось через многое пройти в последнее время, его имя вымарали в грязи. Боимся, что он использует еду как метод борьбы с тревогой», — поделились друзья.

Брейди, которая встречалась с Хиллом с 2021 по 2022 год, ранее обвинила его в неадекватном обращении с ней, назвала нарциссом и мизогином, и пожаловалась, что он запрещал ей размещать в социальных сетях откровенные фотографии. В ответ Хилл опубликовал заявление, в котором выдвинул бывшей ответные упреки: например, в близости с другими мужчинами во время их романа.

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    Александра Лисица
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