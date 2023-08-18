В России сообщили о приближающейся фазе истощения ВСУ

Военный эксперт Дандыкин предрек фазу, когда ВСУ будет нечем наступать

На запорожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) безрезультатно пытаются прорваться к Токмаку и Азовскому морю. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, в попытке изобразить хоть какой-то успех украинское командование вводит в бой резервы, которые истощатся в ближайшее время. Пока что идут тяжелые бои, но противник несет серьезные потери. «Так или иначе все близится к фазе, когда наступать ВСУ будет нечем», — сказал он.

Дандыкин добавил, что вскоре стоит ожидать наступления российских войск не только в районе Купянска, но и на других направлениях.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что у ВСУ в боевых резервах осталось 50-70 тысяч солдат. «8-10 бригад у ВСУ осталось в резерве. Плюс несколько десятков тысяч человек, которые проходят курсы военной подготовки на Западе», — сказал он. Кроме этого, у украинского командования имеется мобилизационный резерв, «который всегда присутствует, когда есть мужское население».