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18:08, 18 августа 2023Россия

В Москве отреставрируют памятник Юрию Гагарину

В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В столице началась реставрация памятника советскому космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия и займут не менее двух лет. Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия», — уточнил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Высота памятника — 42 метра, его основная часть сделана из титана. Скульптура космонавта состоит из 239 титановых элементов, скрепленных болтами.

До конца года специалисты отреставрируют облицовочные плиты из лабрадорита, стилобат и цоколь памятника, восстановят все утраченные фрагменты сооружения, устранят сколы и трещины. В 2024 и 2025 годах планируется отреставрировать 14-метровую фигуру Гагарина, постамент и макет космического корабля «Восток».

Ранее сообщалось, что в столице отреставрируют кинотеатр «Ударник». Специалисты восстановят купол, открывающийся над залом, а на крыше здания появятся терраса и смотровая площадка.

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