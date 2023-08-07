Знаменитый московский кинотеатр отреставрируют

Собянин рассказал, каким станет кинотеатр «Ударник» после реставрации

Московский кинотеатр «Ударник» отреставрируют. О том, как преобразится знаменитый памятник конструктивизма, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Легендарное место для Москвы и российского кинематографа — кинотеатр "Ударник" — ждет комплексная реставрация. В советские годы в нем проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино», — сообщил градоначальник.

Кинотеатр оснастят современным оборудованием, отреставрируют фасады и интерьеры здания. Специалисты восстановят купол, открывающийся над залом, благодаря чему зрители смогут увидеть небо. В кинотеатре демонтируют позднее навесное оборудование и бетонную облицовку, восстановят терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения.

Помимо нескольких кинозалов, в «Ударнике» появятся книжный магазин, кафе, а также помещения для просветительских и выставочных проектов. На крыше здания разместят террасу и смотровую площадку. Работы планируют начать в этом году.

Ранее стало известно, что в столице отреставрируют Центральный московский ипподром. Специалисты обновят места размещения лошадей и отремонтируют стадион.

