Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 18 августа 2023Мир

США, Япония и Южная Корея заявили о готовности восстановить диалог с КНДР

США, Япония и Южная Корея готовы восстановить диалог с КНДР без условий

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Япония, США и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита выступили с заявлением о том, что страны готовы восстановить диалог с КНДР без предварительных условий. Об этом сказано в официальном тексте, пишет РИА Новости.

«Япония, Южная Корея и США остаются привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий», — отметили стороны.

Лидеры вышеуказанных стран также договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества, в частности, как говорится в заявлении, с международным сообществом для «противодействия киберугрозам со стороны КНДР».

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что Южной Корее следует перейти к более тесному обмену ядерными и ракетными данными с Японией и США из-за угрозы со стороны КНДР.

По его словам, Южная Корея, Япония и США разделяют универсальные ценности и должны работать вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

    Футболист «Рубина» опроверг информацию об отставке главного тренера клуба

    Госдепартамент США одобрил возможную продажу Австралии HIMARS

    Брейвик снова подал иск против норвежских властей

    Зарплаты российских работников госорганов проиндексируют

    ООН отправила в Нигер спецпредставителя для переговоров с мятежниками

    Из-за массового отравления детей на базе отдыха возбудили дело

    Бывшую девушку Джоны Хилла обвинили в его экстремальном похудении

    Зеленский сообщил о попытках ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

    47-летняя Волочкова рассказала о гробе своей мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости