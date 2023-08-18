США, Япония и Южная Корея заявили о готовности восстановить диалог с КНДР

США, Япония и Южная Корея готовы восстановить диалог с КНДР без условий

Япония, США и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита выступили с заявлением о том, что страны готовы восстановить диалог с КНДР без предварительных условий. Об этом сказано в официальном тексте, пишет РИА Новости.

«Япония, Южная Корея и США остаются привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий», — отметили стороны.

Лидеры вышеуказанных стран также договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества, в частности, как говорится в заявлении, с международным сообществом для «противодействия киберугрозам со стороны КНДР».

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что Южной Корее следует перейти к более тесному обмену ядерными и ракетными данными с Японией и США из-за угрозы со стороны КНДР.

По его словам, Южная Корея, Япония и США разделяют универсальные ценности и должны работать вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.