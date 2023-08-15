Южная Корея призвала к тесному обмену ядерными данными с Японией и США

Президент Южной Кореи призвал к тесному обмену ядерными данными с Японией и США

Южной Корее следует перейти к более тесному обмену ядерными и ракетными данными с Японией и США из-за угрозы со стороны КНДР. С таким призывом выступил южнокорейский президент Юн Сок Ель, передает Nikkei Asia.

По его словам, Южная Корея, Япония и США разделяют универсальные ценности и должны работать вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Он также подчеркнул, что Сеул добился значительного роста и процветания в том числе благодаря альянсу с Вашингтоном.

Отмечается, что обсуждение более прочного оборонного сотрудничества могут включить в повестку дня трехстороннего саммита на этой неделе. Реализация обмена ядерными и ракетными вооружениями ознаменовала бы значительную эскалацию военного сотрудничества между Японией и Южной Кореей, сказано в материале.

Ранее в США отреагировали на ядерные угрозы Северной Кореи. Такая риторика опасна и опрометчива, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.