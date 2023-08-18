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06:12, 18 августа 2023Мир

Сравнивших Россию с гитлеровской Германией польских политиков назвали идиотами

Польский публицист Важеха раскритиковал сравнивших Россию с нацистской Германией

Фото: Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza / Reuters

Сравнение России с нацистской Германией в годы Второй мировой войны вредит историческому нарративу. На это в соцсети X указал польский публицист Лукаш Важеха.

«Политик из правительственного лагеря сравнивает действия России на Украине с тем, с чем столкнулась Польша от рук гитлеровцев. Это заявление крайне вредит государственным интересам Польши. Неужели они настолько безмозглые идиоты?" — возмутился он.

Важеха отреагировал на слова замглавы МИД Польши Аркадиуша Муларчика. Тот, рассуждая о требованиях репараций с Берлина, заявил, что нет никакой разницы между действиями России на Украине и Германии в Польше.

Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Пшидач заявил, что Украине стоило ценить роль, которую Польша сыграла для республики в последнее время. После этого генсек правящей партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский отметил, что вызов посла Польши — «это игра с огнем».

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    Марина Совина
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