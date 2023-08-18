Пожилым россиянам подсказали способ не терять интерес к жизни

Психолог Наумова: поддержанию интереса к жизни способствуют разговоры

Интерес человека к жизни влияет на ее продолжительность, рассказала психолог Наталья Наумова. Правила поддержания этого интереса она подсказала пожилым россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, важно уметь отдыхать и не ограничивать жизнь ведением быта и семейными делами. «Иногда целью становится забота о детях. Когда дети вырастают, цель заканчивается и человеку становится неинтересно жить», — говорит она.

Она порекомендовала прислушаться к себе, чтобы найти свои таланты, желания и интересы, ставить цели и не бояться их менять, если они наскучили. Кроме того, отметила Наумова, поддержанию интереса к жизни способствуют разговоры с людьми. «Важно поддерживать отношения с родственниками и друзьями. Если окружения нет, можно найти кружки, в которых это окружение появится», — порекомендовала она.

Если интерес к жизни все-таки угас, продолжила психолог, значит, у человека существует блок, который не позволяет получать удовольствие. В этом случае, заключила Наумова, поможет работа с психологом.

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