Интерпол задержал в Африке 14 подозреваемых в киберпреступлениях

В операции по раскрытию киберпреступлений Интерпол задержал в Африке 14 человек

В операции по раскрытию киберпреступлений, которая проходила в 25 африканских странах, Интерпол задержал 14 подозреваемых. Об этом сказано на сайте международного ведомства.

В апреле Интерпол начал операцию Africa Cyber ​​Surge II по выявлению кибепреступников в странах Африки. Задержанные подозреваемые жили в Камеруне, Нигерии и на Маврикии.

Ущерб от их преступной деятельности мог составить около 40 миллионов долларов. Интерпол сообщил, что в Камеруне по наводке из Кот-д'Ивуара были арестованы трое подозреваемых в онлайн-мошенничестве, связанном с продажей произведений искусства на сумму 850 тысяч долларов.

Ранее Интерпол задержал в России трех членов преступной группировки, поставлявшей детское порно в 28 стран, — двух мужчин в Екатеринбурге и одного в Краснодарском крае.