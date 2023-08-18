Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 18 августа 2023Мир

Интерпол задержал в Африке 14 подозреваемых в киберпреступлениях

В операции по раскрытию киберпреступлений Интерпол задержал в Африке 14 человек

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

В операции по раскрытию киберпреступлений, которая проходила в 25 африканских странах, Интерпол задержал 14 подозреваемых. Об этом сказано на сайте международного ведомства.

В апреле Интерпол начал операцию Africa Cyber ​​Surge II по выявлению кибепреступников в странах Африки. Задержанные подозреваемые жили в Камеруне, Нигерии и на Маврикии.

Ущерб от их преступной деятельности мог составить около 40 миллионов долларов. Интерпол сообщил, что в Камеруне по наводке из Кот-д'Ивуара были арестованы трое подозреваемых в онлайн-мошенничестве, связанном с продажей произведений искусства на сумму 850 тысяч долларов.

Ранее Интерпол задержал в России трех членов преступной группировки, поставлявшей детское порно в 28 стран, — двух мужчин в Екатеринбурге и одного в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал очень сложным путь развития России

    Россиян предупредили о резком подорожании одного продукта

    Россияне раскрыли желаемый размер пенсий

    «Ахмат» объявил имя нового главного тренера

    23-летний мошенник развел директора департамента Минфина РФ на миллионы

    Россия в несколько раз увеличила покупку оборудования в Китае

    Россиянам назвали неочевидный способ сократить затраты на тепло и свет

    Россиян предупредили о подорожании глазированных сырков

    На форуме «Армия-2023» показали складной дрон-разведчик «Гром»

    Ивлеева оправдалась за съеденную участницей ее шоу морскую свинку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости