Интерпол раскрыл в России поставлявшее детское порно в 28 стран ОПГ

Интерпол задержал в России 3 членов ОПГ, поставлявшей детское порно в 28 стран

Интерпол в рамках международной спецоперации задержал в России троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся поставками детской порнографии в 28 стран. О ее раскрытии Ura.ru сообщили представители свердловских управлений Следственного комитета (СК) и ГУ МВД России.

Силовики поймали двух мужчин в Екатеринбурге и одного — в Краснодарском крае. Их обвиняют в распространении порнографии с участием детей. У мужчин проведены обыски, и изъята компьютерная техника со специализированным программным обеспечением для создания и администрирования веб-сайтов, а также обнаружен жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В ходе спецоперации под кодовым названием NARSIL, инициированной Генеральным секретариатом Интерпола, было установлено, что в 28 странах по всему миру, в том числе Аргентине, Таиланде, Болгарии, процветал бизнес с использованием материалов сексуального надругательства над детьми. Доход поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, каждый член ОПГ зарабатывал до 350 тысяч рублей в месяц.

Один из задержанных имеет спортивный разряд по самбо, продвигает здоровый образ жизни. Все трое уже дали признательные показания, уточнил представитель свердловского управления СК Александр Шульга.