В Европе туристка пошла ночью пьяной на пляж и была изнасилована незнакомцем

На греческом острове Иос незнакомец изнасиловал туристку на пляже и исчез

Отдыхавшую в Европе пьяную туристку изнасиловал незнакомец во время ночной прогулки по пляжу. Об этом сообщает местное издание Proto Thema.

Уточняется, что 19-летняя британка пошла на пляж в районе Милопотас на греческом острове Иос в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, нападение произошло примерно в 21:00, после чего преступник исчез. Пострадавшая девушка обратилась в полицию.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее толпа из пяти французских туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке, Испания, и пошла под суд. Уточняется, что преступники познакомились с 18-летней британкой в ночном клубе и отвезли ее в гостиницу, где подвергли девушку сексуальному насилию.