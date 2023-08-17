Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:35, 17 августа 2023Путешествия

Толпа туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке и пошла под суд

Daily Mail: пятеро туристов изнасиловали британку в отеле на Майорке

Фото: Unsplash

Толпа из пяти французских туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке, Испания, и пошла под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что преступники познакомились с 18-летней британкой в ночном клубе и отвезли ее в гостиницу, где подвергли девушку сексуальному насилию. Туристке удалось сбежать и попросить на улице о помощи, заметивший плачущую туристку охранник вызвал полицию.

По описаниям пострадавшей и кадрам с камер наблюдения правоохранители опознали насильников и арестовали их. Они были взяты под стражу дежурным судьей. Медики осмотрели женщину и нашли на ее теле следы от рук.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ иностранной разведке

    Участник популярного телешоу рассказал о самом тяжелом испытании на проекте

    Петербургский девятиклассник впал в кому после купания в озере

    Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

    Бывшая жена Моргенштерна рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды

    Российские подростки получили срок за подготовку теракта

    Тренер по боксу избил подростка в Подмосковье и попал на видео

    Российская «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку

    Толпа туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке и пошла под суд

    Возбуждено дело против сопредседателя движения «Голос»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости