Толпа туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке и пошла под суд

Daily Mail: пятеро туристов изнасиловали британку в отеле на Майорке

Толпа из пяти французских туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке, Испания, и пошла под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что преступники познакомились с 18-летней британкой в ночном клубе и отвезли ее в гостиницу, где подвергли девушку сексуальному насилию. Туристке удалось сбежать и попросить на улице о помощи, заметивший плачущую туристку охранник вызвал полицию.

По описаниям пострадавшей и кадрам с камер наблюдения правоохранители опознали насильников и арестовали их. Они были взяты под стражу дежурным судьей. Медики осмотрели женщину и нашли на ее теле следы от рук.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.