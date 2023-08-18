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12:52, 18 августа 2023Экономика

Европейская страна заявила о нулевой зависимости от газа из России

Итальянский министр заявил о практически нулевой зависимости от газа из России

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил практически о нулевой зависимости от поставок российского газа. Об этом глава ведомства рассказал в интервью газете Il Messaggero.

Пикетто-Фратин оптимистично смотрит в будущее, так как заполненность газохранилищ в Италии в этом году уже превысила 90 процентов. Министр отметил, что эта отметка достигнута на два месяца раньше, чем в прошлом году. Он также заявил, что следующая зима будет более спокойной из-за политики диверсификации источников энергии, которую проводит итальянское правительство.

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Глава ведомства напомнил, что до прошлого года российский трубопроводный газ составлял около 40 процентов потребления Евросоюза. «Сегодня, что касается Италии, мы можем говорить о почти нулевой зависимости», — заявил он. По его словам, страна укрепила свою энергетическую безопасность, избавившись от сильного влияния одного поставщика. Теперь трубопроводный газ поступает в Италию из разных регионов мира, добавил Пикетто-Фратин.

Министр также отметил, что государство увеличило производство зеленой энергии, а к 2030 году Италия планирует получать две трети энергии из возобновляемых источников.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер предупредила, что поставки российского природного газа в страны Центральной Европы могут оказаться под угрозой срыва из-за ведения боевых действий на территории Украины. По ее словам, трубопроводы, обеспечивающие транзит топлива, находятся в непосредственной близости от зоны активных обстрелов, что может привести к критическому повреждению инфраструктуры. «Поставки могут прекратиться в любой момент. Мы должны быть готовы», — заявила она.

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