Европейская страна заявила о риске срыва поставок российского газа

Министр энергетики Австрии: поставки российского газа могут прекратиться в любой момент

Поставки российского природного газа в страны Центральной Европы могут оказаться под угрозой срыва из-за ведения боевых действий на территории Украины. Трубопроводы, обеспечивающие транзит топлива, находятся в непосредственной близости от зоны активных обстрелов, что может привести к критическому повреждению инфраструктуры, приводит слова министра энергетики Австрии Леонор Гевесслер Bloomberg.

«Поставки могут прекратиться в любой момент. Мы должны быть готовы», — предупредила о риске она.

Министр заявила, что местным покупателям необходимо заранее подготовиться к такому сценарию. Сейчас власти Австрии активно работают над снижением зависимости от Москвы по газовым поставкам. Однако на данный момент импорт российского топлива по-прежнему покрывает более половины потребностей страны.

Необходимость поиска альтернативных поставщиков обусловлена также сообщениями о вероятном прекращении транзита российского газа через Украину в конце 2024 года после завершения действующего контракта. Как уточнила Гевесслер, сейчас нет никаких гарантий, что обе стороны придут к компромиссному решению и продолжат поставки топлива в Центральную Европу.

Ранее сообщалось о резком сокращении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в зарубежные страны. По итогам первого полугодия показатель упал на 9,4 процента, до 14,4 миллиона тонн. При этом объемы экспорта в европейские государства почти не изменились и оказались на уровне девяти миллионов тонн.