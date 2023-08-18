В российском регионе кабаны прошли «паровозиком» и попали на видео

В Хинганском заповеднике кабаны прошли «паровозиком» и попали на видео

Хинганский заповедник в Амурской области показал видео с кабанами, которые прошли «паровозиком». Ролик опубликован в Telegram-канале учреждения.

На кадрах видно трех кабанов, которые идут вереницей под веселую музыку. Передние лапы они поставили на впереди идущих сородичей.

Под конец видео один из них оступается и ему приходится встать на все четыре лапы, но он быстро возвращает их на другого.

Ранее сообщалось, что в Сахалинском зоопарке сотрудники поиграли в гляделки с самцом рыси Майклом, чтобы проверить, как он на это отреагирует, и проиграли. Они пришли к выводу, что хищник нервничает, потому что у него дергался кончик хвоста, и не стали продолжать эксперимент.

Сотрудники также попытались встретиться взглядом с самкой Боней, но им это не удалось — она старательно этого избегала.

