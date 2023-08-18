Курские власти показали кадры с места посадки украинского дрона-камикадзе

Курский губернатор Старовойт показал кадры с места посадки дрона-камикадзе ВСУ

Власти Курской области показали кадры с места посадки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Российские бойцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотник в Рыльском районе.

Старовойт уточнил, что груз не успел сдетонировать. Других подробностей случившегося он не привел.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 14 августа глава региона сообщил, что ВСУ весь день обстреливали Глушковский район. Никто из местных жителей не пострадал.

С октября 2022 года в Курской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.