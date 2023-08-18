В Белоруссии рассказали о заслоне от удара НАТО по России

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: Минск заслонил Россию от удара НАТО в спину

Белоруссия выставила заслон против удара НАТО в спину России, проводящей спецоперацию на Украине, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин на пленарном заседании международного антифашистского конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Беларусь обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. Для нас сегодня это является важнейшим направлением», — сказал Хренин.

Он также заявил, что Киев стремится устроить в Европе катастрофу и решается на откровенно террористические практики в отношении мирных жителей России и Украины. По его словам, «даже фашисты не практиковали подобного в отношении своих граждан».