В Белоруссии обвинили Украину в провоцировании глобальной катастрофы в Европе

Глава МО Белоруссии Хренин: Украина провоцирует глобальную катастрофу в Европе

Киев стремится устроить в Европе катастрофу и решается на откровенно террористические практики в отношении мирных жителей России и Украины. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Сегодня все более отчетливо проявляется стремление военно-политического руководства Украины спровоцировать глобальную катастрофу в Европе», — заявил министр.

Он также обвинил Киев в совершении тотальных террористических практик против мирных жителей не только России, но и Украины. По его словам, «даже фашисты не практиковали подобного в отношении своих граждан».

Хренин напомнил, что украинский режим под руководством Запада и руками неонацистских формирований уничтожал русскоязычное население в Донбассе и Крыму.