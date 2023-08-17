Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:55, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко предрек исчезновение Украины

Лукашенко: Украины, нашего с вами государства, не будет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Украине исчезновение в том случае, если власти страны не сядут за стол переговоров с представителями России. Такое мнение он высказал в интервью журналистке Диане Панченко, политика цитирует БелТА.

Прогнозируя развитие событий на фронте, белорусский лидер высказал предположение о том, что Россия «перемелет» украинскую живую силу и технику. «Они (украинцы — прим. «Ленты.ру») не справятся с этой машиной. Россия перестроилась. У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия», — добавил он, посчитав особенно опасным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) факт наличия у РФ добровольческого корпуса.

Ранее Лукашенко высказался о возможности предотвратить конфликт на Украине и отметил, что остановить кризис в соседней стране возможно и сейчас.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

    Лукашенко предрек поражение Зеленского на следующих украинских выборах

    Tesla снизила цены на дорогие электромобили

    Участникам СВО и их детям дали право переходить на бесплатное обучение

    Лукашенко допустил участие Белоруссии в переговорном процессе по Украине

    Дайверы потерялись во время погружения и провели 12 часов среди акул

    Российские выпускницы пойдут под суд из-за видео с нацистским приветствием

    Турист назвал самую кишащую крысами европейскую столицу

    ЦСКА договорился о трансфере Зайнутдинова в «Бешикташ»

    Лукашенко назвал Путина следующим президентом России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости