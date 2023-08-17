Лукашенко предрек исчезновение Украины

Лукашенко: Украины, нашего с вами государства, не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Украине исчезновение в том случае, если власти страны не сядут за стол переговоров с представителями России. Такое мнение он высказал в интервью журналистке Диане Панченко, политика цитирует БелТА.

Прогнозируя развитие событий на фронте, белорусский лидер высказал предположение о том, что Россия «перемелет» украинскую живую силу и технику. «Они (украинцы — прим. «Ленты.ру») не справятся с этой машиной. Россия перестроилась. У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия», — добавил он, посчитав особенно опасным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) факт наличия у РФ добровольческого корпуса.

Ранее Лукашенко высказался о возможности предотвратить конфликт на Украине и отметил, что остановить кризис в соседней стране возможно и сейчас.