Ряд конгрессменов призвал отказаться от финансирования Киева на фоне неудач ВСУ

WP: ряд конгрессменов выступил против помощи Киеву после прогноза разведки США

Ряд американских конгрессменов призвал отказаться от выделения нового пакета помощи Украине, ознакомившись с негативным прогнозом разведки о контрнаступлении украинских войск. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Так, часть республиканцев выступила против предоставления Киеву более 20 миллиардов долларов, принимая во внимание отсутствие успехов украинской армии в наступлении. Уточняется, что, согласно засекреченной оценке американской разведки, Украина «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области. По данным издания, такой прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях.

Кроме того, некоторые республиканцы выступили с критикой в адрес руководства страны из-за того, что оно не передало Украине более мощные вооружения, говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Планируется, что выделенные Киеву деньги пойдут на военную, финансовую и гуманитарную помощь.