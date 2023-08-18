Экстремальный способ повысить либидо получил популярность в соцсетях

Врач Камила Левин предложила принимать ванны со льдом для усиления либидо

Врач из Бразилии и участница «Мисс фитнес 2022» Камила Левин утверждает, что водные процедуры в ванне со льдом помогли ей повысить либидо. Эффективность экстремальной процедуры, которая получила популярность в соцсетях, оценило издание New York Post.

Левин рассказала, что стала принимать ванны со льдом, чтобы уменьшить мышечную боль, но вскоре заметила неожиданное воздействие процедуры на половое влечение. «Когда я нашла этот полностью натуральный и безгормональный формат, это было для меня большим открытием. Я не ожидала, это был сюрприз», — поделилась впечатлениями Левин.

Врач Роберт Глэттер подтвердил, что предложенный Левин способ способен оказать положительное воздействие на уровень влечения за счет притока крови к половым органам. Однако он предупредил, что эффективность и последствия этого метода недостаточно изучены. «Предварительные исследования показали, что погружение в холодную воду может увеличить выброс лютеинизирующего гормона, который вырабатывается в гипофизе. Этот гормон способен повысить выработку тестостерона у мужчин и прогестерона у женщин, что теоретически приведет к усилению либидо», — объяснил специалист.

В социальных сетях погружение в холодную воду приобрело популярность благодаря постам знаменитостей и любителей здорового образа жизни. Ледяные ванны принимали Кортни Кардашьян, Леди Гага и другие звезды.

Ранее спортивный врач Александра Пурига рассказала, что холодный душ помогает бороться с депрессией. Для избавления от нервного расстройства он посоветовал принимать ледяной душ несколько раз в день.

