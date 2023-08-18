Девушка оставила службу в ВВС из-за болезни и стала моделью

Служившая в ВВС британка Кэролайн Льюис уволилась из-за болезни и стала моделью

Служащая Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Кэролайн Льюис уволилась из-за болезни и стала моделью. Соответствующий материал публикует Daily Star.

28-летняя жительница Англии рассказала, что любила свою работу, которая позволяла ей путешествовать по миру. Однако в 2022 году девушке пришлось оставить прежний образ жизни, поскольку у нее диагностировали спондилез — хроническое поражение позвоночника, а также тромбоэмболию легочной артерии — угрожающее жизни заболевание, характеризующееся острым нарушением кровообращения в легких.

«Два месяца я провела в инвалидном кресле. Однако когда выздоровела, все еще была недовольна своим отражением в зеркале», — отметила Льюис.

Чтобы повысить уверенность в себе, девушка подала заявку на участие в конкурсе «Мисс купальник Великобритания» и заняла четвертое место. Впоследствии ее пригласили представлять родину в финале международного конкурса «Мисс купальник США», который пройдет в Мексике в октябре 2023 года. При этом с англичанкой, которая в настоящее время также трудится в благотворительной сфере, заключило контракт одно из модельных агентств.

В ноябре 2022 года служащая в Военно-воздушных силах США (ВВС) блогерша Шелби Мак показала внешность в униформе и восхитила зрителей. На размещенных кадрах девушка показала несколько фрагментов из рабочей жизни. Так, она позировала в камуфляжном костюме в машине, сделав неяркий макияж и уложив волосы в косу.