В Литве задумались о закрытии границы с Калининградской областью

Глава МВД Литвы Билотайте обсудила закрытие границы с Калининградской областью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила с главой Службы охраны госграниц не только закрытие рубежей с Белоруссией, но и пунктов пропуска с Калининградской областью России. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Литва.

«Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, то есть закрытие границ с РФ», — рассказала о задумке властей Билотайте.

Она отметила, что в Вильнюсе пока не решили, закроют ли границу с Калининградской областью одновременно с прекращением работы пунктов пропуска на белорусской границе.

Ранее Билотайте призвала подготовиться к тому, чтобы вместе с союзниками-государствами региона одновременно закрыть границу с Белоруссией. Главы МВД Польши и стран Балтии проведут совещание по теме закрытия границы 28 августа в Варшаве.