Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 18 августа 2023Бывший СССР

В Литве задумались о закрытии границы с Калининградской областью

Глава МВД Литвы Билотайте обсудила закрытие границы с Калининградской областью

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила с главой Службы охраны госграниц не только закрытие рубежей с Белоруссией, но и пунктов пропуска с Калининградской областью России. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Литва.

«Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, то есть закрытие границ с РФ», — рассказала о задумке властей Билотайте.

Она отметила, что в Вильнюсе пока не решили, закроют ли границу с Калининградской областью одновременно с прекращением работы пунктов пропуска на белорусской границе.

Ранее Билотайте призвала подготовиться к тому, чтобы вместе с союзниками-государствами региона одновременно закрыть границу с Белоруссией. Главы МВД Польши и стран Балтии проведут совещание по теме закрытия границы 28 августа в Варшаве.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

    Российская «Астарта» превзошла по точности американский Barrett

    Звезда «Очень странных дел» отказалась от соцсетей ради психического здоровья

    Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

    Правительство Канады разыграет сценарии возвращения Трампа

    Стало известно о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко

    В Белоруссии обвинили Украину в провоцировании глобальной катастрофы в Европе

    Американские наемники рассказали об ужасных боях с Российской армией

    Ценам на Jameson предрекли снижение после закрытия представительства в России

    Глыба льда упала с неба на газон и оставила вмятину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости