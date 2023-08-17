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13:50, 17 августа 2023Бывший СССР

В Литве призвали подготовиться к закрытию границы с Белоруссией

Глава МВД Литвы Билотайте: нужно подготовиться к закрытию границы с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава МВД Литвы Агне Билотайте призвала подготовиться к тому, чтобы вместе с союзниками-государствами региона одновременно закрыть границу с Белоруссией. Ее слова приводит ТАСС.

«Необходимо подготовиться к альтернативному решению по охране границы, наметить, какие действия должна предпринять Литва для того, чтобы быть готовой вместе с региональными партнерами синхронно закрыть границу с Белоруссией», — считает министр внутренних дел.

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    Кристина Есикова
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