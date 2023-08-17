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13:07, 17 августа 2023Бывший СССР

Литва проведет учения по прикрытию границы с Белоруссией

Литва проведет учения пограничной службы по прикрытию границы с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литва в августе проведет учения пограничной службы, армии и других структур, включенных в новый план прикрытия границы с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает ТАСС.

По ее словам, одним из сценариев учений станет обеспечение защиты границы от нелегальной миграции. Кроме того, военные отработают реакцию на возможные «гибридные угрозы».

Учения предварительно намечены на 25 августа. Власти Литвы намерены привлечь к ним коллег из Латвии, Польши и Эстонии, однако форма их участия не уточняется.

Ранее власти Литвы приняли решение закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Они объяснили это «адекватным реагированием» на изменение геополитической ситуации и угрозы безопасности страны.

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    Алевтина Запольская
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