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15:34, 16 августа 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали закрытие Литвой погранпунктов неконструктивным шагом

ГПК Белоруссии назвал закрытие Литвой погранпунктов неконструктивным шагом

Фото: Janis Laizans / Reuters

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал закрытие двух погранпунктов Литвой неконструктивным шагом. Об этом сообщила пресс-служба ГПК в Telegram-канале.

«Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей», — сказано в публикации. Согласно заявлению ГПК, Литва объяснила свое решение якобы угрозой безопасности.

Белорусская сторона подчеркнула, что такая официальная позиция не соответствует истинным причинам закрытия пунктов. Как отмечается, власти Литвы используют любой предлог для препятствования перемещению грузов и уменьшения потока литовцев, путешествующих по безвизу. По причине закрытия пунктов пропуска транспортные очереди увеличатся не только на литовском направлении из-за перераспределения нагрузки на другие маршруты, добавили в ГПК.

Ранее литовские власти назвали закрытие пунктов «адекватным реагированием на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности», а также объяснили решение предотвращением возможной контрабанды товаров. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа допустил возможность полного закрытия границы с Белоруссией, однако заметил, что это крайняя мера.

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    Кристина Есикова
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