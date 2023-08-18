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09:45, 18 августа 2023Бывший СССР

В Киеве назвали локомотивом восстановления производство оружия

Украинский министр Камышин назвал локомотивом восстановления производство оружия

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин назвал локомотивом восстановления экономики республики производство оружия с международными предприятиями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Готовим к осени форум оборонных индустрий. (…) Верю, что производство вооружения на Украине станет локомотивом восстановления нашей экономики», — сказано в публикации.

Министр отметил, что в стране планируется собрать передовых мировых производителей вооружения и украинских оружейников. По его словам, Украина проинформирует о наработках, а также покажет союзникам перспективы запуска производства в стране. Камышин назвал уникальной возможностью производить, тестировать на поле боя, дорабатывать и модернизировать свои изделия на Украине.

Ранее министр заявил, что ключевой проблемой Киева остается необходимость производить достаточное количество боеприпасов. По его мнению, на это потребуются годы. Кроме того, отмечалось, что Украина полностью зависит от западных стран, которые также испытывают нехватку боеприпасов.

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    Кристина Есикова
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