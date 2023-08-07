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14:38, 7 августа 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о трудностях с производством боеприпасов

Украинский министр Камышин рассказал о трудностях с производством боеприпасов

Фото: Reuters

Ключевой проблемой Киева остается необходимость производить достаточное количество боеприпасов. Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в интервью The Wall Street Journal.

Он рассказал, что украинской промышленности потребуются годы на то, чтобы начать производство боеприпасов в достаточном количестве. «Я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале», — заявил министр.

Издание отмечает, что Киев полностью зависит от западных стран, которые также испытывают нехватку боеприпасов, а российские производственные мощности намного опережают украинские.

Ранее стало известно, что Украина стала главным получателем американской помощи со времен Второй мировой войны, получив 66,2 миллиарда долларов поддержки. Отмечается, что более двух третей средств направляется на военные нужны.

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    Алевтина Запольская
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