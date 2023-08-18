Россиянка описала западный лоукостер словами «будете платить и плакать»

Россиянка пожаловалась на лоукостер Ryanair из-за доплат в 35 тысяч рублей

Российская туристка рассказала, что западная авиакомпания-лоукостер заставила ее доплатить 35 тысяч рублей за один перелет. Своей историей она поделилась с каналом «Сочи24».

Во время путешествия по Европе для одного из перелетов Ирина выбрала ирландскую авиакомпанию Ryanair, которая зарекомендовала себя низкими ценами на билеты. Этот опыт россиянка описала словами «будете платить и плакать».

Ирина рассказала, что перевозчик заставил ее доплатить 60 фунтов стерлингов (более 7 тысяч рублей по курсу на 18 августа) за ручную кладь, которая не вместилась в калибратор. Туристка подчеркнула, что всегда путешествует с одной перелетной сумкой, но на этот раз она не вместилась из-за формы.

Дополнительных трат у Ирины потребовало исправление ошибки в билете. За эту услугу ей пришлось заплатить 115 фунтов (14 тысяч рублей). «Если ваши имя и фамилия не европейские, сто раз проверьте, как они пишутся латиницей. А потом — двести раз проверьте, как ее будут писать в дальнейшем», — предупредила туристка.

Кроме того, россиянке пришлось доплатить 65 фунтов (7,7 тысячи) за негабаритный багаж. По словам Ирины, самой большой неожиданностью для нее стало требование аэропорта предоставить бумажный онлайн-билет. Услуга печати обошлась ей в 55 фунтов (6,5 тысячи).

«Лоукост выгоден, когда у вас из одежды — белье и тапки, а из багажа — косметичка», — заключила туристка.

Ранее стало известно, что сотрудник «Уральских авиалиний» два года обманывал пассажиров, необоснованно снимая их с рейсов и запугивая переплатами за негабаритный багаж. Россияне пожаловались на него в прокуратуру.