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15:09, 10 августа 2023Путешествия

Сотрудник авиакомпании два года обманывал россиян и запугивал их штрафами

Mash: пассажиры пожаловались на «Уральские авиалинии» за необоснованные штрафы

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудник авиакомпании «Уральские авиалинии» два года обманывал пассажиров, необоснованно снимая их с рейсов и запугивая переплатами за негабаритный багаж. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажиры «Уральских авиалиний» подали несколько жалоб в Генпрокуратуру на сотрудника авиакомпании Ильдара Л., который два года работает в аэропорту Домодедово. За это время он спровоцировал множество конфликтных ситуаций. Например, в Новый год работник снял с рейса россиянина, который купил билет за 48 тысяч рублей, из-за грубого тона.

Другого туриста он заставил доплатить 3,5 тысячи рублей за сумку, которая помещалась в рамку для ручной клади, но лежала там несвободно. Как уточняет источник, еще один человек не смог пройти в самолет, потому что его сумка немного превышала допустимую высоту багажа из-за торчащей крышки от бутылки.

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Позже Свердловская транспортная прокуратура сообщила, что сотрудник «Уральских авиалиний» ошибочно обязал пассажира доплатить за превышение норм ручной клади вместо опции «продление посадки». Ведомство вмешалось, и туристу удалось вернуть излишне уплаченные деньги. А на авиакомпанию завели административное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (часть 2 статьи 14.4 КоАП РФ).

Ранее турист отказался доплачивать за негабаритный багаж в аэропорту Эдинбурга и сломал чемодан, чтобы пройти в самолет. Очевидцы сняли нервного пассажира на видео, и ролик моментально стал вирусным в сети.

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    Мария Борисова
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