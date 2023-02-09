Пассажир хотел избежать доплат за багаж, сломал чемодан и прославился в сети

Турист сломал чемодан в аэропорту Эдинбурга ради экономии и рассмешил пользователей сети

В аэропорту Эдинбурга очевидцы сняли на камеру пассажира рейса британского лоукостера EasyJet, который отказался доплачивать за негабаритный багаж и сломал чемодан. Соответствующее видео, быстро распространившееся в сети и ставшее вирусным, опубликовано в TikTok.

На кадрах видно, как один из туристов, находящийся у стойки выхода на посадку, изо всех сил пытается поместить свою ручную кладь в калибратор, однако у него это не получается. Тогда мужчина ставит чемодан на пол и начинает ногами ломать ему колеса и телескопическую ручку.

Необычный поступок путешественника ради экономии прославил его в сети и рассмешил пользователей, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Он так хотел избежать доплат, что был готов на все! Герой», «Аплодирую», «Здесь нет никаких правил, только чистая решимость», «После него прошло так много людей с большими, чем у него сумками, которые не соответствовали размеру. Как несправедливо», — отметили они.

Ранее в США пассажирки Spirit Airlines подрались с агентом авиакомпании из-за нежелания доплатить за перевес ручной клади и пошли под суд. 17-летняя пассажирка и ее 39-летняя мать устроили драку с сотрудницей авиакомпании у выхода на посадку на рейс из-за того, что их ручная кладь превышает допустимую норму провоза багажа по весу.