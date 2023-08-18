Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем платье и раскрыла свой вес

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала фигуру в облегающем наряде и раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре блогерша позировала, сидя вполоборота к камере на полукруглой деревянной скамейке. Для съемки она надела длинное оранжевое платье на тонких бретелях со шнуровкой на спине и распустила волосы.

Инфлюэнсерша ответила на вопросы подписчиков и рассказала, что ее вес в данный момент составляет 75 килограммов при росте 173 сантиметра. «Кайфую от принятия этих форм», — заявила Аветисян.

В мае Гоар Аветисян показала результат новой пластической операции, тяжелое восстановление после которой заняло более двух месяцев. Отмечалось, что инфлюэнсерша уменьшила грудь у звездного хирурга Тимура Хайдарова, однако послеоперационная рана плохо заживала, из-за чего впоследствии начался некроз.