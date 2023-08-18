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22:10, 18 августа 2023Россия

Куратора кинофестиваля «Послание к человеку» нашли мертвым

В Подмосковье нашли тело пропавшего куратора кинофестивалей Алексея Медведева

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Тело куратора кинофестивалей «Послание к человеку» и «Зеркало» Алексея Медведева нашли мертвым в Подмосковье. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Перед этим Медведев почти месяц числился пропавшим. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 53-летний мужчина перестал выходить на связь 21 июля, в правоохранительных органах уточнили, что он пропал в подмосковных Мытищах.

Ранее сообщалось о пропавшей в Чите 16-летней школьнице. Она не возвращалась домой более 10 дней.

Тем временем в горах Сочи пропали отец и сын. С заблудившимися мужчинами смогла связаться по телефону их родственница, после чего она позвонила и сообщила новости спасателям. Оказалось, туристы заблудились в тумане возле перевала Чертовы ворота и очень удивились, что МЧС отправились на их поиски.

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    Александра Синицына
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