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02:38, 18 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о бесполезности противоминных сеток

Эколог Балинский: противоминные сетки на пляжах Одессы не работают
СюжетМинобороны:

Фото: Nina Liashonok / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Эколог Владислав Балинский заявил о бесполезности противоминных сеток на пляжах Одессы. Его слова передает Vesti.ua.

По словам Балинского, вывод о том, что противоминные сетки не работают, он сделал после того, как понырял на инклюзивном пляже. Он отметил, что сетки запутались на большей протяженности пляжа. «Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан», — добавил эколог.

В июле Минобороны России заявило, что непрофессионализм и безответственность украинских Военно-морских сил (ВМС) привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.

В марте прошлого года ФСБ сообщила, что украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали более 400 мин. Преимущественное количество в итоге оказалось в воде.

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    Марина Совина
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