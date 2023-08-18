На Украине заявили о бесполезности противоминных сеток

Эколог Балинский: противоминные сетки на пляжах Одессы не работают

Эколог Владислав Балинский заявил о бесполезности противоминных сеток на пляжах Одессы. Его слова передает Vesti.ua.

По словам Балинского, вывод о том, что противоминные сетки не работают, он сделал после того, как понырял на инклюзивном пляже. Он отметил, что сетки запутались на большей протяженности пляжа. «Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан», — добавил эколог.

В июле Минобороны России заявило, что непрофессионализм и безответственность украинских Военно-морских сил (ВМС) привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.

В марте прошлого года ФСБ сообщила, что украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали более 400 мин. Преимущественное количество в итоге оказалось в воде.