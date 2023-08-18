Российский юрист раскрыла способ наказать за консумацию

Юрист Миронова: консумация может быть наказана по закону при фиксации обмана

За мошенничество, связанное с консумацией, можно наказать при условии, если пострадавший зафиксирует факт обмана и вымогательства денег. Об этом заявила юрист по гражданскому праву Елена Миронова изданию «Страсти».

Она раскрыла способ привлечь виновных к ответственности. «Для того чтобы гражданин смог заявить об обмане, нужны факты и состав преступления. В данном случае речь идет про замену обычного меню на более дорогое, обсчет или вымогательство денег. Подобные поступки консуматора будут считаться преступлениями, за которые он понесет уголовную ответственность», — отметила юрист.

Если же пострадавший не зафиксировал факты обмана, то он не сможет получить защиту со стороны закона. В данном случае сотрудники правоохранительных органов укажут на то, что обманутый добровольно отдал консуматору денежные средства.

Несмотря на то что консуматоры злоупотребляют правом и действуют незаконно, наказать их с юридической стороны почти невозможно, отмечает Миронова. Дело в том, что в большинстве случаев деяния злоумышленников не являются преступлением и не преследуются УК РФ.

В июне в Санкт-Петербурге силовики раскрыли ОПГ из 10 участников, которые обманывали на свиданиях богатых мужчин в подставных ресторанах города. По версии следствия, с мая 2021-го по март 2022 года консуматорши находили на сайтах знакомств и приглашали в рестораны обеспеченных мужчин. Там им заказывали алкоголь и еду по завышенным ценам. Затем спутницы внезапно покидали кавалеров, а официанты ресторанов вынуждали мужчин оплачивать счета.