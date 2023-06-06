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18:23, 6 июня 2023Силовые структуры

Обманывавших богатых мужчин в подставных ресторанах Петербурга отдали под суд

Под суд отдали 10 членов ОПГ за обман богатых мужчин в подставных ресторанах Петербурга

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые обманывали на свиданиях богатых мужчин в подставных ресторанах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Им вменяется мошенничество и участие в преступном сообществе. Фигурантов дела отдали под суд.

По версии следствия, с мая 2021-го по март 2022 года члены ОПГ обманывали обеспеченных мужчин на встречах в фиктивных развлекательных заведениях. Их находили на сайтах знакомств и приглашали в рестораны. Для презентабельности девушки приезжали в заведения на автомобилях элитных марок с личными водителями, изображали на свиданиях неподдельный интерес.

Там консуматорши заказывали алкоголь и еду по завышенным ценам. Затем спутницы внезапно покидали кавалеров, а официанты ресторанов вынуждали мужчин оплачивать счета.

В ОПГ была жесткая иерархическая система и конспирация. Ее главарь распределял роли среди участников — официантов, пользователи соцсетей, консуматорш.

Слушания пройдут в Октябрьском суде Петербурга.

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    Любовь Ширижик
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