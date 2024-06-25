В Петербурге задержали 13 участников аферы по обману мужчин в дорогих ресторанах

В Петербурге силовики установили 13 участников аферы с дорогими ресторанами

Начало событий в новости Обманывавших богатых мужчин в подставных ресторанах Петербурга отдали под суд

В Санкт-Петербурге полиция задержала 13 аферистов, которые заманивали в дорогие рестораны мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, девять человек отпущены под подписку о невыезде, трое задержаны процессуально. В их числе ранее судимый по статье об уклонении от прохождения воинской службы 26-летний житель Петербурга, 26-летняя петербурженка, а также жители Чеченской Республики и Республики Дагестан.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые обманывали на свиданиях богатых мужчин в подставных ресторанах города.