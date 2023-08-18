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19:18, 18 августа 2023Из жизни

Проглоченный анакондой натуралист рассказал о жуткой боли после укуса насекомого

Daily Star: натуралист Пол Розоли рассказал о самом болезненном укусе насекомого

Фото: Amizrachi / Wikimedia

Натуралист Пол Розоли рассказал о встрече с насекомым, похожим на прическу Дональда Трампа, и о его болезненном укусе. Об этом сообщает Daily Star.

Розоли много лет сотрудничает с телеканалом Discovery Channel. Он известен тем, что в 2014 году в рамках эксперимента был проглочен анакондой на съемках телепередачи Eaten Alive («Съеденный заживо»). Он утверждает, что провел внутри змеи около часа.

Согласно шкале силы ужалений Шмидта, хуже всего человек переносит укусы муравьев вида Paraponera clavata, которых также называют муравьями-пулями. Однако Розоли столкнулся с гораздо более сильной, по его мнению, болью во время экспедиции на реку Амазонку для съемок картины Discovery Channel.

Мужчина рассказал, что наткнулся в джунглях на крупную волосатую гусеницу и попытался поймать ее. «Она была желтой. Что-то похожее на волосы Трампа, и когда они коснулись моей руки, я тут же почувствовал жуткие волны боли как от электрошока. Намного хуже муравья-пули, намного», — поделился воспоминаниями натуралист и отметил, что боль и раздражение не проходили несколько дней.

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Он также добавил, что муравьи-пули кусали его восемь раз, и это было действительно неприятно. Однако после встречи с загадочной гусеницей из лесов Амазонии он чувствовал себя намного хуже.

Сам Розоли не смог опознать ужалившее его насекомое, однако, скорее всего, речь идет о личинке моли семейства мегалопигидов. У этих насекомых имеется густой волосяной покров, в котором скрыты острые ядовитые шипы для защиты от хищников. Уколы этих шипов очень болезненные, а яд некоторых видов мегалопигидов может вызвать у человека анафилактический шок.

Ранее сообщалось, что жителю американского штата Техас пришлось ампутировать обе руки до предплечья и часть ступни после укуса блохи. Насекомое оказалось заражено опасной болезнью.

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    Никита Савин
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