МИД вызвал посла Молдавии из-за сокращения числа дипломатов России в Кишиневе

МИД России вызвал посла Молдавии из-за сокращения числа дипломатов РФ в Кишиневе

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему протест из-за решения молдавских властей о сокращении численности сотрудников российского посольства в Кишиневе. Об этом МИД сообщил в Telegram.

«Л. Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — также сообщили в МИД.

Ранее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала высылку российских дипломатов из республики. По ее мнению, число оставшихся в стране сотрудников российского посольства является достаточным для обеспечения качественных услуг.