В Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов

Президент Молдавии Санду: в республике осталось достаточно российских дипломатов

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала высылку российских дипломатов из республики. Об этом она высказалась в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord.

По ее мнению, число оставшихся в стране сотрудников российского посольства является достаточным для обеспечения качественных услуг. При этом она обратила внимание на резкое ухудшение отношений с Москвой после начала спецоперации на Украине.