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18:59, 15 августа 2023Бывший СССР

В Молдавии прокомментировали высылку российских дипломатов

Президент Молдавии Санду: в республике осталось достаточно российских дипломатов
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала высылку российских дипломатов из республики. Об этом она высказалась в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord.

По ее мнению, число оставшихся в стране сотрудников российского посольства является достаточным для обеспечения качественных услуг. При этом она обратила внимание на резкое ухудшение отношений с Москвой после начала спецоперации на Украине.

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    Георгий Нестеров
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