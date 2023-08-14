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09:48, 14 августа 2023Бывший СССР

Российские дипломаты покинули Молдавию спецрейсом

Молдавию покинули 45 сотрудников российского посольства вместе с семьями

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Молдавию спецрейсом вместе с семьями покинули 45 сотрудников посольства России в Кишиневе. Об этом сообщает РИА Новости.

Прямое авиасообщение между Россией и Молдавией отсутствует, в связи с этим для возвращения россиян на родину в Кишинев направили спецрейс. Посадка на самолет Ту-214 прошла без эксцессов, говорится в сообщении.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон заявил, что решение властей сократить число российских дипломатов принято с целью угодить Западу и направлено против интересов народа страны.

26 июля пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что численность сотрудников сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников.

Представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров уточнил в беседе с ТАСС, что страну покинут 45 сотрудников представительства.

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    Алевтина Запольская
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