МИД ответил на высылку российских дипломатов из Молдавии

МИД РФ: высылка российских дипломатов из Молдавии будет иметь последствия

Высылка российских дипломатов из Молдавии повлечет последствия для отношений Москвы и Кишинева. Об этом заявили в МИД России.

«Этот недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены», — сказано в заявлении министерства.

В МИД добавили, что в ограниченном составе сотрудники российского посольства не смогут обеспечить должные объемы и сроки предоставления консульских услуг. Кроме того, будет вынужденно ограничена деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в молдавской столице. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это лежит на властях Молдавии, принявших решение сократить численность персонала загранучреждений РФ в республике.

26 июля пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что численность сотрудников сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников. 14 августа республику спецрейсом вместе с семьями покинули 45 сотрудников посольства России в Кишиневе.