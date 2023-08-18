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13:17, 18 августа 2023Россия

В «Москва-Сити» объявили эвакуацию

В одной из башен IQ-квартала «Москва-Сити» объявили эвакуацию

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В одной из башен IQ-квартала «Москва-Сити» провели массовую эвакуацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев события.

«В соседнем здании IQ квартала пожарная тревога и эвакуация», — цитирует издание одного из очевидцев.

По его словам, во время эвакуации в комплексе прозвучал сигнал пожарной тревоги. Эвакуация завершилась через 10 минут, затем сотрудники вернулись в башню.

В свою очередь, издание Baza в Telegram-канале утверждает, что эвакуация была объявлена из-за ложного сообщения о прилете беспилотного летательного аппарата.

Утром в пятницу, 18 августа, стало известно о новой атаке на Москву с помощью беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной, значимых разрушений здание не получило.

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    Никита Абрамов
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