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20:40, 18 августа 2023Силовые структуры

Российский таксист уберег деньги 84-летней пассажирки от мошенников

В Подмосковье таксист спас 300 тыс. рублей 84-летней пассажирки от мошенников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье таксист обратил внимание на странное поведение 84-летней пассажирки и в результате уберег ее деньги от телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Всю дорогу женщина говорила по телефону с людьми, от которых получала инструкции, на какой счет положить 300 тысяч рублей. Она должна была доехать из Серпухова в Чехов и там воспользоваться банкоматом. Водитель спас ее — убедил положить трубку и обратиться в полицию.

На видео, которое «Ленте.ру» предоставили в ведомстве, таксист рассказал, что остановил машину и сам позвонил по номеру «112». Там ему объяснили, что пенсионерка должна приехать в местный ОВД. «С сотрудником полиции отвезли ее в банк, где она свои денежки, которые сняла для мошенников, положила обратно на свой счет», — сказал таксист.

В результате полицейские наградили водителя благодарственным письмом и подарком.

Ранее в Москве таксист спас 91-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Он должен был отвезти посылку из ее дома в другой город, но заметил, что пожилая женщина сильно нервничала, отдавая сумку. Водитель решил по пути проверить содержимое упаковки и заметил крупную сумму денег и пару вещей. Тогда мужчина позвонил в полицию.

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    Варвара Митина
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